基隆捷運經費暴增，連帶也讓基隆市分攤的經費暴增三倍，引發基隆市長謝國樑不滿。交通部長王國材6日建議基隆考慮透過捷運沿線土地開發，降低成本並增加收入，用以挹注基捷經費。謝國樑7日上午表示，他願意將土地開發利益讓中央分配，但基捷建設費用也由中央負擔，這樣是最好方案。

謝國樑6日召開記者會表示，基隆捷運的工程費用暴增，連帶基隆市要負擔的金額也暴增至53.85億元，要基隆市吞下這筆負擔「門都沒有」。對此，行政院長陳建仁7日上午表示，已用最優惠的方式和地方政府一起努力興建，若地方有誤解，會請交通部加強溝通。

交通部長王國材6日也表示，建議基隆市政府可以考慮多著力進行沿線土地開發，降低土地取得經費與增加開發收入，來挹注建設經費。對此，謝國樑表示，若中央覺得沿線開發可以挹注捷運的興建經費，他認為可將土地開發利益讓中央分配，但也希望建設費用由中央負擔，這樣是最好的方案。

謝國樑說，既然交通部提到捷運沿線土地開發，基隆市政府可以配合中央，將沿線土地開發利益讓中央分配，中央再來協助地方興建捷運；如果中央覺得沿線土地開發可以挹注捷運的興建經費，希望中央來負擔建設費用，沿線土地開發利益也讓中央分配，這樣是最好的方案。

對謝國樑的想法，基隆市議員藍敏煌認為「合情合理」，他指出，基隆市一年總預算才200億元，分攤款就占了四分之一，財政無法負擔。他認為，若沿線開發交由中央統籌真正發揮到最大效益，他非常認同謝市長的看法。