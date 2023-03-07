歐陽姓男子2020年6月在健身房練習深蹲，使用完槓鈴後，未注意要左右交互卸除，竟先將單邊60公斤槓片拆下，導致槓桿180度翻轉，砸傷一旁練習臥推的王姓男子，士林地院宣判，依過失傷害罪判處歐陽拘役50天，得易科罰金5萬。

起訴指出，24歲歐陽男子在2020年6月10日下午5時，在台北市網球中心附設體適能中心練習深蹲，使用完畢後，將桿子放回後，只將左側槓片卸下，導致槓鈴桿瞬間失去平行，往右側翻轉180度，一旁王姓男子正巧在練習臥推，不幸遭槓鈴桿重擊頭部，左側頭部開放性骨折併硬膜上出血，提告傷害。

檢察官依照勘驗現場照片，認為深蹲架、臥推架兩器材間隔200公分，正常使用是不會砸傷人，擺放器材店家並沒有責任，另外依中國民國健身運動協會，中國民國重量訓練協會回函，若要卸除槓片，應該要左右輪流，一片一片卸下，歐陽疏於注意釀成意外。

法官審酌歐陽男偵審時坦承犯行，犯後態度尚可，事後多次與王男調解，但雙方就賠償金額未達成共識，依過失傷害罪判處拘役50天，得易科罰金。