台南新營綠圳步道改善後，整體視野變得開闊及更加綠意盎然。（台南市政府都發局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府在嘉南大圳新營支線建置綠圳步道，去年爭取營建署經費改善中段、約250公尺，拆除舊有鐵欄杆及圍籬、休憩亭，同時配置新的座椅及植栽新樹種，讓整體視野變得開闊及更加綠意盎然，近日完工後，不少路過的市民都欣喜地說「步道變美了！」

市府推動嘉南大圳新營支線的景觀改善計畫，其中的中段250公尺自民權路、新營醫院急診大樓前至信義街，再到南瀛綠都心公園西南側界面，為最早期所施作的水圳步道，因鋪面材質使用及施作手法都已老舊，與前後段陸續改造的風格也有落差，去年爭取到營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助，納入改造範圍。

市府都發局長徐中強表示，此次改善工程包括重新設計無障礙坡道、適度的節點廣場，及管線電箱等美化，讓步道更加平坦、安全，且減少滑摔的風險。此外，原本大榕樹周邊凌亂的停車空間，也經由樹木修剪、棲地再造以及動線重新配置，現在已經是許多民眾散步及健走的熱點。