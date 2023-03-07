台中郭王會在市議員吳呈賢牽線下，捐贈1.3公噸白米給關懷據點。（陳淑娥攝）

台中郭王會在市議員吳呈賢牽線下，捐贈1.3公噸白米給關懷據點。（陳淑娥攝）

台中郭王會為發揚保安廣澤尊王救世濟民精神，在市議員吳呈賢牽線下，捐贈1.3公噸白米，7日在大雅舉行捐贈儀式，嘉惠大雅里、橫山里、西寶里、大楓里等4個關懷據點及大雅派出所，省下主食支出，以豐富310位長輩其他菜色供應。

公益捐贈儀式今日上午在市議員吳呈賢服務處舉行，郭王會動用貨車運來上百包白米，滿滿一整車重達1.3公噸，並發動志工協助運送至大雅里、橫山里、西寶里、大楓里及大雅派出所。

主祀保安廣澤尊王的郭王會10年來對地方公益不遺餘力，會長陳志鵬表示，為發揚廣澤尊王救世濟民精神，除在中元節捐贈普品幫助社福團體、獨居長輩或弱勢家庭，也不定期捐助偏鄉學校需求，此次號召信眾捐贈愛心米給社區關懷據點，盼能拋磚引玉，為社會注入一股暖流。

西寶里長劉孝民指出，物價上漲讓募集物資更加困難，非常感謝郭王會捐贈白米，讓據點能持續供餐給社區長輩。大雅里里長李玲珍說，據點白米不夠時，為了讓長者飽食，只能努力去募資。

大楓里長蔡界地指出，社區關懷據點鼓勵長輩走出家門，參加各項健康促進活動，增進人際互動，中午並在據點共餐；因政府補助有限，需自籌餐食經費，幸有善心企業及熱心人士陸續捐贈白米、青菜及肉類等社會資源挹注。

吳呈賢指出，大雅里、橫山里、西寶里、大楓里供餐310位長輩，平均每月消耗上百公斤白米，除白飯、鹹粥、燉飯等米食外，偶爾供應炒麵、湯麵和麵羹等。此次1.3公噸白米嘉惠4個關懷據點及大雅派出所。

吳呈賢表示，相傳廣澤尊王事母至孝，郭王會為發揚百善孝為先的美德，捐贈白米給社區關懷據點，以減少主食支出，豐富其他菜色的供應，也希望能拋磚引玉，號召各界加入敬老愛心行列，妥適照顧鄉里長輩。他也強調，其他里若有需求，他會居中牽線，以減輕各關懷據點壓力，達到永續照顧社區長輩目標。