包含濱海義山公車站在內的3處公車站也遭人擊裂。(黃敬文翻攝)

新北市淡水區今(7)日發現有多處車站的玻璃遭人擊裂，疑似被人用空氣槍射擊所致，目前發現至少有3間輕軌車站、3處公車候車亭遭到毀損，淡水警方獲報後已鎖定一名嫌犯，將全力緝捕到案。

淡海輕軌站的工作人員在今日上午8時37分，發現淡海輕軌竿蓁林站的站體有處玻璃遭到擊裂，立即通警方，淡水警方獲報後不敢大意，展開調查後發現不只輕軌竿蓁林站遭到破壞，輕軌淡金新市一路站、淡金北新站以及濱海路二段義山路口、米粉寮、甜水郡等3處公車站候車亭玻璃，也都出現類似的擊裂痕跡。

目前警方已成立專案小組展開追緝，研判是遭人以空氣槍射擊的鋼珠彈破壞，經調閱監視錄影器後，發現6日凌晨3時許有輛白色轎車行經甜水郡站的候車亭時，一駛過公車站玻璃就出現擊裂的痕跡，研判該車涉有重嫌，已鎖定涉案人身分，目前全力將其緝捕到案。

淡水警分局強調，新北治安不容挑釁，對於任何違法脫序行為，絕不寬貸，依法查辦到底，展現強勢守護治安的決心。