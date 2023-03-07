高雄市少年隊日前進行校園安全環境檢測，來找出校園內安全死角，並與校方攜手改善，保護師生安全。但由於六龜、桃源等偏鄉校園山區地形差異、腹地大，用以往檢測方式，許多死角不易察覺，少年隊首次用空拍機檢測，將校園拍的一覽無遺，令校方人員能全盤掌握何處隱藏危機，並加強此處安全設備，維護校園安全。

少年隊表示，開學日後2月20至28日實施校園安全環境檢測，各轄區分局會先與在地國高中校方人員檢測校方監視器、感應照明燈及緊急求助設施（備）是否適當需要增設，檢驗結束後再由少年隊協助複檢，每半年檢測一次。

高雄市少年隊員用空拍機發現校園死角後，與校方人員討論。（高雄市少年隊提供／崔正綱高雄傳真）

但以往檢測方式為徒步巡視校園安全走廊、確認監視器畫面，僅能觀察出東南西北四個方位，但無由上而下的俯視視角。然而六龜、桃源、茂林及那瑪夏等偏鄉學校，因山區地形差異、腹地較大，許多地方無法徒步檢測，易藏有許多安全死角。

少年隊員靈機一動，想到自身有操控空拍機的經驗，利用空拍機去全方位3D立體的校園環境檢測，針對校園內外周邊安全疑慮處所攝影，校方人員再透過空拍機的畫面查看，果真發現有許多地方極需安裝監視器、照明燈，有些角落則是圍牆年久失修出現損壞，需要重新修補。

空拍機拍攝校園畫面。（高雄市少年隊提供／崔正綱高雄傳真）

少年隊使用空拍機檢測茂林、桃源、那瑪夏山區11間學校，六龜偏鄉8間學校，總共19間國高中透過最新的空拍機檢測方式改善校園安全。少年隊呼籲，強化校園安全維護責無旁貸，致力打造安全無虞的校園環境。