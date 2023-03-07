韓國貿易、工業以及能源部，對這個外界簡稱為晶片法，並於去年8月由拜登總統簽字的聯邦法規有幾個憂慮。此法規是高達2800億美元的補貼法案，裡面有500多億美元，是直接給予的金錢補助。

其中，也包括獎勵外國晶片製造商在美國設廠等。上周細節陸續出爐後，也加入員工福利的托嬰條款以及限制在其它國家投資，或使用此晶片法的經費來執行庫藏股計畫等。

全球前兩大記憶體晶片製造公司，三星電子以及SK海力士都是韓國企業。三星已確定在德州投資另家晶片廠，且已狠砸170億美元。韓國政府表示，會與美方密切合作，將透過談判得到實質解決方法。

不過，韓國貿易部直指，若依照此晶片法規定，要獲得美國補助不是那麼直接肯定的，因為要先符合不少先決條件，這就需要花費很多時間與精力去準備。同時，現在美國利率高以及通膨也高的環境下，對於要披露相關管理事宜的要求，還有美國投資成本大增等都是要考慮的問題。