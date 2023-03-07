下周就是白色情人節，逾3成情侶過節選擇吃喝度過，過去有網友在社群討論，單身者外出覓食該選哪才能避免被閃瞎？結果過半數點名速食店是救贖聖地，「單獨用餐也不怕尷尬！」速食業者為此推百元內套餐、點心加碼送搶客，預期拉抬業績至少1成。

麥當勞8日至31日連續24天祭出白色情人節限定活動，於LINE禮物推「OREO冰炫風買一送一」電子商品券，限1萬5000組；另15日將開賣「BT21甜心卡」，買A區商品就可享用B區美味，好比買雞塊，薯條就能免費獲飲品或蛋捲冰淇淋等，一個人也能獨享美味寵愛自己。

15日於漢堡王門市出示粉專貼文或Line推播，或在官網輸入LOVEBK買指定華堡系列套餐，享免費小華堡。（漢堡王提供）

漢堡王即起於官網獨售獨家小資經濟餐，只要99元就能吃雙起司培根牛肉堡套餐、花生培根脆雞堡套餐、華鱈魚堡套餐；11日至14日官網預訂指定華堡系列套餐，選15日取餐輸入「LOVEBK」可享免費小華堡乙顆，加碼再抽「妮維雅千元禮包」，有機會帶走身體水凝乳等多項好禮。

必勝客Pasta Hut「紙包義大利麵」包含海鮮口味，吃得到新鮮海味，單點199元。（必勝客提供）

觀察民眾吃好料犒賞自己，有近5成人會選義大利麵，必勝客Pasta Hut即起開賣「直麵」版的紙包義大利麵，共6款口味，其中波隆那海鮮、奶油海鮮、羅勒海鮮3款吃得到大尾鮮蝦、Q彈魷魚圈及蛤蜊，單點199元，28日前平日透過APP訂購可享第二份半價。