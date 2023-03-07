一名男網友日前發現新北市公車上出現一個神祕黑色盒子，好奇它的用途，引起大家關注。對此內行人解答，這是預約下車系統，輸入公車螢幕中站名右下角的編號，到站就會自動按鈴。不怕忘記按鈴公車過站不停。

一名網友在臉書「爆系知識家」發問，看到公車下車鈴下方，安裝一台黑色盒子，上面有數字按鈕，卻不知道用途、以及怎麼使用，「上面寫新北市預約下車系統，但不知道怎麼按！」

文PO出後，有內行網友解釋，這是「手機預約下車服務」，「公車螢幕上每一站站名右下角有編號，輸入編號在黑色機台，確認就可以了」、「這功能真不錯」。還有網友進一步說明，會出現這盒子是因為有些人搭公車時恍神，忘記要下車，或是對公車路線不熟，不知道還有多久下車，導致來不及按鈴而過站，常造成困擾。因此大家可透過手機或公車上的黑盒子，輸入站牌代號預約下車，就會到站自動按鈴，不怕過站不停。