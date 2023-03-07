全台缺蛋荒愈演愈烈，衝擊民生消費。有網友在臉書社團分享，到全聯發現買不到蛋，而收銀員背後竟然貼了一紙公告「今日雞蛋已售完，只剩健達奇趣蛋」，該文一出一票網友「笑死」，紛紛留言狂酸「塔綠班護駕！護駕」、「店員要被出征了嗎？」

記者今天下午實際到高雄全聯觀察，發現架上雞蛋全部售出一空。（柯宗緯攝）

記者今天下午實際到高雄全聯觀察，發現架上雞蛋全部售出一空，店內貼出公告「每人每次限購2盒」，有民眾搶在開店前就等著排隊搶購，雖然店家也特別提醒「雞蛋保鮮效期短，適量購買勿囤貨」，但雞蛋仍大缺貨，只剩下皮蛋、鹹鴨蛋可買。

記者今天下午實際到高雄全聯觀察，發現架上雞蛋全部售出一空。（柯宗緯攝）

高雄市民蔡小姐抱怨，昨天晚上下班回家，一連跑了4家大賣場和超市，包括家樂福、全聯等，原本賣雞蛋的貨架上一片空蕩蕩，只見架上貼著限購的告示，但卻1顆蛋都沒有。

記者今天下午實際到高雄全聯觀察，發現架上雞蛋全部售出一空。（柯宗緯攝）

蔡小姐說，昨天晚上買不到蛋，只好趁今天中午上班休息空檔，再把各大賣場和超市跑一遍，看看中午前會不會比較有機會買到，結果今天中午11時多，家樂福、全聯等賣場還是沒有蛋，最後好不容易在愛國超市買到蛋，但限購1盒。

超市店員說，常被客人問雞蛋何時會進貨，但他們也不清楚，只能回答「不一定」。想買蛋的客人只能碰運氣。

一名超商店員也說，常有客人詢問有沒有賣蛋，但他們也無法給確切答案，因為廠商進貨不一定，有時2天才進一次貨，而且量很少。連他們自己都沒有足夠的蛋可以煮茶葉蛋，經常好幾天沒有茶葉蛋賣。

臉書社團「全聯消費經驗老實說」今有網友分享，去逛全聯發現店員身上有一紙公告，「今日雞蛋已售完，只剩健達奇趣蛋」，她笑說，要向全聯店員致敬，「雖然我已經跑了好多家買不到，但看到你們這麼努力的想告訴我們蛋蛋的情況，會心一笑沒買到好像也沒關係了」，邊排隊變看這個背影心情突然變好了，就買個健達奇趣蛋吃一下好了。

網友留言表示，「早上去全聯看到一疊空空的籃子，趕快到蛋架去看，幸好還有幾盒」、「我這邊的家樂福全換滿滿的真空包鐵蛋XD」，也有人直說店員「好幽默」。