華碩瞄準健康照護商機、積極投入智慧醫療領域，旗下結合IoT物聯網應用的行動醫材產品華碩手持式超音波LU800系列，及ASUS VivoWatch 5 AERO健康手環，雙雙獲SNQ品質標章，並拿下有「生技醫療界奧斯卡」之稱的國家生技醫療品質獎。其中，華碩手持式超音波LU800系列更一舉取得銅獎殊榮。

華碩全球副總裁張權德表示，智慧醫療為華碩近年發展重點，結合人工智慧、前瞻演算法、醫療影像處理技術與堅強的硬體研發實力，華碩持續以先進多元的行動醫材做為醫療物聯網根基，致力回應現今尚未被滿足的醫療需求，協助終端用戶深化個人健康管理價值，並為醫護單位增進診斷效率。

華碩新一代手持式超音波LU800系列，採用無線輕量化設計，能將超音波檢查優勢從超音波室延伸至診間、急診、救護車、遠距醫療、居家照護等場域，增加臨床醫師操作自主性、快速診斷，爭取黃金搶救時間。此外，該產品亦取得ISO 13485國際標準與GMP認證。

ASUS VivoWatch 5 AERO為全球首款可指尖量測脈波指數功能的健康手環，除可忠實紀錄使用者生理徵象，想瞭解自身身體狀況時，只要食指輕觸表面感測器，就能即時取得脈波指數、心電圖（今年Q1上線）、血氧參考值等數據，為目前市面上具最完整生理量測功能的健康手環，其委託製造廠亦通過GMP認證。