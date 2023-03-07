義大醫院醫學研究部副部長、胃腸肝膽科醫師許耀峻副教授以消化醫學榮獲2022年度國科會傑出研究獎，他表示，許多人漠視肝病初期的治療，導致後來罹患肝癌，且現代人的生活壓力大，有些患者也會因為工作忙碌而疏於注意，他希望有相關疾病的民眾能提早就醫，減少遺憾發生。

許耀峻與研究團隊近年來聚焦於慢性B型肝炎的臨床與轉譯研究，致力於釐清抗病毒治療在群體的平均效應，以及個體間的差異，建立以量化實證為基礎的個人化診療策略。

具體成果依據問題導向可分為哪些病人應治療、何時可停藥、該使用哪個藥物，以及如何預測治療中仍發生肝癌。

肝臟是沉默的器官，許耀峻表示，台灣罹患慢性B型肝炎的患者有近兩百萬人，全球有近3億人是B型肝炎的感染者，這是很大的公共衛生問題。他時常遇到慢性B型肝炎患者直到罹患肝癌，或者發生腹水或黃疸症狀才就醫，為時已晚；如果能在病情初期治療，可減少憾事重演

許耀峻也呼籲，一些民眾因為工作壓力，也會加重肝炎病情，民眾平日應注意自身狀況，在覺得不舒服的時候就要提早就醫，避免延誤病情。