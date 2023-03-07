隨著2024總統選戰逐漸逼近，因民進黨由黨主席賴清德出戰機率最高，現在各界紛紛把焦點放在國民黨將要派出的總統候選人身上，新北市長侯友宜由於民調支持率穩定領先其他人選，成為不少名嘴、媒體討論的目標。然而侯友宜的臉書今（7）日發出一篇鄭重聲明，內容曝光讓網友跌破眼鏡。

侯友宜稍早發出一張照片，內容是一篇臉書廣告，裡面除了侯友宜拿著一瓶寫滿日文的藥罐，還有「注意了！想徹底擺脫肝病的看過來，我保證你只要發（花）三分鐘耐心往下看…」以及「日本野口出產」、「推廣全國」等字樣。

對於此廣告，侯友宜小編以「鄭！重！聲！明！」為主題，強調「網路上越來越多這一類不實廣告，這次還冒著侯市長的名義，大打產品廣告，提醒大家千萬不要誤信受騙上當！也呼籲相關業者，不要以身試法！」

不少網友看到這篇貼文都傻眼笑歪，留言「太離譜了」、「哈哈！真的有人會信這個廣告嗎？」、「市長，還有人用你的照片，創造新的臉書，我已經檢舉他了」、「P圖吧」、「是害怕2024才開始出手攻擊」，也有人相當不滿，喊話唐鳳的數發部處理。