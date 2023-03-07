社工工會今天（7）下午聚集在衛福部前，痛批政府把社工當成「朝三暮四的猴子」，欺騙社工要調漲薪資，實質是刪減其他補助項目，更質疑總統蔡英文當初承諾要當社工的後盾，但社工薪資制度制定以來一改再改，導致社福產業越來越不健全，「總統真的有心要解決嗎？」更直言如果不好好檢討，遲早會出大事！」

衛福部今天下午召開「研商調整補助民間單位社會工作人員專業服務費會議」，研議社工專業服務費調整。來自全台各地、約10位工會成員選在會議前向大眾發聲，希望衛福部提供完整清楚的說明，解釋各項補助基準調整的原因和試算，並全面檢討社工薪資制度造成的問題。

台北市社工工會理事黃寶萱說，衛福部今天會議討論調整基本起薪，從3萬4916元增加到3萬6316元或3萬6508元，表面上是4％到4.56％的調整，但可能取消原有的學歷加給1995元，另目前風險加給依不同程度分為998元和1995元，現在可能改成不分程度、一律加給1000元，整體金額反而減少593到1590元。

台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸指出，社工薪資制度108年上路以來一改再改，繼110年刪除社工證書加給後，現在衛福部又研議大幅度調整補助基準，卻沒有提出合理的數據和解釋，只說是為了考慮「平衡性」，彷彿是市場喊價，沒有理性的方式可以溝通協商，把社工當成朝三暮四的猴子，早上說要加薪，晚上又扣除加給，這樣只會社福產業越來越不健全，沒辦法讓社工好好留任。

高雄市社會工作人員職業工會理事長郭志南表示，總統蔡英文曾承諾要當社工的後盾，但至今仍然有很多人沒拿到應有的薪資，長久以來的薪資回捐問題也未解決。（王家瑜攝）

高雄市社會工作人員職業工會理事長郭志南表示，蔡英文總統108年邀請社工進入總統府，說要為社工加薪、增加社工人力、當社工的後盾，「我們曾經也這樣相信，社工薪資制度可以有大幅度的前進！」但到現在還是有很多社工沒拿到錢、地方政府或機構沒有照新制給薪，長久以來的社工薪資回捐問題也持續存在。

「我們想請問蔡英文總統，你真的有心要解決嗎？」郭志南舉例，政府有補助社工的勞健保，卻有政府委託案徵才資訊明列「勞健保從社工專業服務費中扣除」，工會已經檢舉了數月，都沒有獲得回覆，而最近台南、高雄等地也都發生疑似薪資回捐情形，而且為了避免違反勞基法和公益勸募法，手法還推陳出新，3個月前已向衛福部反映，至今尚未解決。

沈曜逸也提到，長年被詬病的社工年資認定問題，至今也尚未解決。他向衛福部喊話，希望能提供完整清楚的數據，並正視這些問題，同步檢討薪資制度的執行狀況，落實對於社工的薪資保障，健全社福產業發展，保障人才留在社工界，「如果不好好檢討，遲早會出大事！」