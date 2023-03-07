禽流感影響下，國內發生蛋荒，蛋價高漲，百姓叫苦連篇。民進黨立委張宏陸今天在立院質詢農委會主委陳吉仲時，提出妙方，他建議進口種鴨來生鴨蛋，並把一些本來要做鹹鴨蛋或皮蛋的鴨蛋，可以上架供消費者買，可以為蛋荒減壓。

張宏陸問陳吉仲，每個人都說缺蛋，但我們小時候有沒有吃過鴨蛋？小時候在鄉下都吃鴨蛋啊！陳吉仲也說，「當然有啊！」

張宏陸建議，現在全世界在禽流感，各國都缺雞，反而鴨子沒缺那麼多，且許多國家沒在吃鴨蛋，但我們台灣有在吃鴨蛋，只是現在大部分鴨蛋都是用來做鹹鴨蛋或皮蛋，因此他建議，可以進口種鴨生鴨蛋，並挪用一些本來要做鹹鴨蛋或皮蛋的，直接上架讓消費者買。

陳吉仲說，國內生產的鴨蛋當然歡迎消費者採購，但是這比較適合供消費者買，雞蛋跟鴨蛋的加工用途不同，鴨蛋在加工上無法取代雞蛋，但還是歡迎消費者可以買鴨蛋。

張宏陸說，他就是建議讓消費者可以買鴨蛋，這樣可以為蛋荒減壓，可以朝這方向做。陳吉仲說，希望消費者多買鴨蛋，也謝謝委員建議。