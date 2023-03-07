東京食品展開幕，屏東隊拚訂單長紅。(屏縣府提供)

東京食品展開幕，屏東隊拚訂單長紅。(屏縣府提供)

亞洲最大食品展「東京國際食品展」7日在日本東京國際展示場正式開幕，屏東縣長周春米越洋到現場為參展廠商加油打氣，強調「屏東好物、品質保證」，她還打趣屏東百年品牌的芝麻醬「吃了頭髮會金、眼睛會金」，台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷也嚐試過，引起全場開心笑聲。

在東京食品展開展前也傳出好消息，石斑魚成功進軍日本迴轉壽司市場，日本藏壽司將採購冷凍石斑魚切片，此次參加東京食品展的栗煬國際公司即為供應商之一，周春米感謝栗煬公司為石斑魚產業打開新通路，希望未來繼續努力推廣屏東午仔魚及水產品外銷日本。

受疫情影響，睽違3年再度重返東京食品展，屏東縣政府及食品業者相當重視，也是周春米上任後第一次組團大型出訪，期盼透過東京食品展與世界各國廠商分享交流，為屏東產業爭取最大推廣效益。

周春米在開幕會上表示，此次屏東為台灣參展單位最多的縣市，除了屏東館10家廠商外，另有7家屏東廠商分布在台灣館內農委會、水產冷凍、畜產工會等攤位，展出陣容堅強。

「屏東好物，品質保證」，周春米說，從之前的芒果、鳳梨、香蕉等農產，到此次參展的優質產品，例如滴雞精、龜鹿二仙膠、職人釀造的醬油、鹼性離子水、鱸魚加工品等，還有廣受全球喜愛的珍珠奶茶粉圓，都是屏東生產，歡迎大家來屏東館開箱好物，也預祝屏東隊訂單長紅、生意興隆。

隨後，她到各廠商攤位巡視，逐一加油打氣，並試吃產品幫忙行銷；而現場展攤洽詢人潮絡繹不絕，屏東館詢問度非常高。

屏東縣工策會總幹事李坤表示，東京食品展為食品業界年度盛事，縣府積極為縣內食品業者爭取更多商機，相信屏東好物產必能受到國際買主的喜愛，期待接下來4天參展廠商能創造外銷佳績。