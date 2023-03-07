新竹市議會跨黨團議員9日要再勘查因與廠商解約、停工達半年的兒童探索館工程。（陳育賢攝）

繼日前勘查新竹市立棒球場發現仍有大碎石、鐵釘、草皮長香菇等問題之後，新竹市議會跨黨團議員9日要再勘查因與廠商解約、停工達半年的兒童探索館工程，由於該工程停工過久，鋼鐵焊接部分是否出現鏽蝕狀況，未來工程的延續與安性性讓議員相當憂心。

新竹市議會上周在棒球場改善監督小組改組後，首次在營造廠商與市府工務處的陪同下進入棒球場了解改善進度，不過，棒球場在改善了半年多後，當天仍被監督小組發現包括撿拾到大顆的碎石、鏽鐵釘、草皮長香菇、要深入檢討地下室規畫停車場的設計責任等多項問題。

除此之外，市議會也要針對已停擺6個月的兒童探索館工程作深入了解，因此預計排定在本周四上午跨黨派議員組團共同前往了解工程停工半年的狀況與要求市府簡報未來因應辦法。

國民黨團總召、市議員陳慶齡指出，上周進到棒球場，不到1小時的時間就發現多個問題還沒改善，市議會有責任要再針對市府正在進行中的重要工程深入監督，因此在本周四排定勘查已延宕多時的兒童探索館及西大路的「停七」立體停車場。

他說，兒童探索館工程一停已達半年，工地又是被圍上鐵皮，外界根本不了解內部工程到底進度如何，且工程停擺了半年，許多鋼鐵結構是否鏽蝕、影響未來安全性，這也是議員所擔憂的，因此必須入內了解未來的解決辦法。

據了解，兒童探索館工程經費達2.3億元，設計規畫有兒童探索、科普教育等展覽、課程，戶外遊戲區、共創基地、親子餐廳等空間，原本預計去年兒童節就要開幕，但卻一延再延，直至去年9月因廠商有財務問題而解約，完工之日遙遙無期，目前已由文化局重啟設計與規畫施工等發包作業。