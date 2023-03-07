全台鬧蛋荒！繼超人氣名店名東現烤蛋糕因缺蛋提早打烊後，另一家台南必吃名店「七誠米粿」也因蛋荒問題決定「調整營業時間」，從今天起連休3天。

台南美食一級戰區的中西區國華街「七誠米粿」，以在來米製成米粿，再先蒸後煎，搭配不同配料。尤其，米粿加蛋煎到表面香脆，再淋上店家的獨門醬汁，深受老饕喜愛，加上又是限量供應，晚來經常吃不到。

業者陳俊宇指出，開業時原本加蛋不加價，但此波蛋價高漲，為反映成本，米粿加蛋已從每顆10元調漲至15元，消費者還算能夠接受；問題是根本沒有蛋可賣，只好休假因應，從每個月公休2天，近來已經多休好幾天。

陳俊宇表示，農曆年前蛋商出貨就相當保守，這個月初蛋荒更是嚴重，目前平均每天需要100至200顆雞蛋，但實際會來多少並不固定，供應商也估計短時間內無法解決蛋荒問題。

台南必吃名店國華街「七誠米粿」。（洪榮志攝）

陳俊宇還說，228連假期間，為了不讓遠道而來的遊客敗興而歸，店家一度到處借蛋，但連假過後終究還是要還；供應商因應連假雖也「先預支雞蛋」，實際上就是雞蛋不足，因此決定趁機休息。

至於進口蛋是否能緩解蛋荒困境？陳俊宇認為，店家做生意多數都有習慣的蛋源，如此才能維持品質。進口蛋是否能有同等品質？目前還是未知。不過，一旦供應商開始提供進口蛋，他們也會列入考慮。