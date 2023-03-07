福州街2計程車相撞 翻車衝騎樓驚險畫面曝光

57歲陳姓運將日前深夜開車行經福州街、牯嶺街口時，因未注意周遭車況，與55歲江男駕駛的計程車撞上，陳車當場翻覆滑行，直接衝入路旁騎樓，所幸當時已是凌晨3時，路邊沒有行人及其他車輛，警方到場後將眾人送醫並釐清事發原因。

中正二警方指出，江車沿福州街西向東，陳車沿牯嶺街北往南、凌晨3時許江車經過口時，陳車右邊直前撞上江車，陳的車子當場翻覆，並直接衝入路旁民宅內的騎樓。

警方到場調查，發現兩人酒測值均為0，調閱路口監視器，發現事故發生時，牯嶺街號誌為閃紅燈，福州街號誌為閃黃燈，兩車行經路口時疑似未依規定禮讓釀成翻車事故，所幸當時是深夜凌晨，未波及路邊民宅及其他用路人。陳男與另一輛計程車附載62歲女乘客四肢擦挫傷，無生命危險。

警方表示， 依「道路交通標誌標線號誌設置規則」第211條規定：閃光黃燈表示『警告』，為幹道，閃光紅燈表示『停車再開』，為支道。」此案江車因禮讓陳的車，可依「道路交通管理處罰條例」第45條規定，處600元以上至1800元以下罰鍰。

中正二分局呼籲駕駛人只要行經路口，就應減速慢行，並對於無號誌路口路權應有所認識。若違反路權規定發生交通事故時，除了要負較高肇事責任，後續也會依道路交通管理處罰條例處以罰鍰。