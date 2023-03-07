韓國銀行今天公布2022年第4季與年度國民所得初步統計，受韓元匯率大貶影響，2022年韓國人均國民所得毛額（GNI）較2021年減少7.7%，來到3萬2661美元，時隔20年被台灣反超。

聯合國與世界銀行等國際機構雖尚未公布世界排名等結果，若直接比較韓國銀行與台灣行政院主計總處公布數據，台灣人均GNI比韓國高出904美元，自2002年來首次超越韓國。

韓銀表示，根據聯合國2021年統計，台灣人均GNI為3萬4756美元，少於韓國的3萬5373美元；2022年雖可能略高於韓國，但從名目GNI來看，台灣年增4.6%與韓國年增4%差不多水準，差別在於新台幣兌美元匯率貶值6.8%，遠遠小於韓元兌美元匯率貶值12.9%。

根據韓銀報告，以韓元計算的2022年韓國名目國內生產毛額（GDP）雖較2021年增加3.8%，但因韓元兌美元匯率大貶，以美元計算的名目GDP年減達8.1%。

2021年國民所得數據雖受匯率影響表現不佳，韓銀仍對達成人均國民所得毛額4萬美元的目標樂觀以待。

韓國政府去年底宣示將在2027年現任政府卸任前，將人均國民所得提高至4萬美元。

韓銀指出，人均國民所得與實質GDP成長率、通膨、匯率、人口及國外要素所得淨額有關，雖然難以準確預測，但韓國實質GDP未來2到３年內預估平均成長2%上下，通膨率也預期維持在2%上下，若假設韓元兌美元匯率維持在過去10年的平均值（1145韓元兌1美元），人均國民所得可望在不久之後達到4萬美元目標。