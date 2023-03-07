美國地質調查所（US Geological Survey）表示，菲律賓南部今天發生規模6.0地震，有關當局警告可能還會有餘震，並可能蒙受災損。

法新社報導，這起淺層地震發生於下午2時，震央在民答那峨島（Mindanao Island）多山的納卯德奧羅省（Davao de Oro）。

歐洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre）指出，這起地震的震源深度為8公里。