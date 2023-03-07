寶格麗（BVLGARI）珠寶展向來是台灣時尚圈的年度盛事，今年全新登場的寶格麗伊甸奇蹟花園珠寶展（Bulgari Eden The Garden of Wonders）即將3月14日白色情人節登台，以華麗繽紛的彩色寶石勾勒春天的花園，充滿繁花似錦的歡愉與生命力，日前英國女星Emily Blunt以一襲紅色花朵刺繡禮服搭配該系列珠寶走紅毯，為該系列珠寶下了最佳註解。

寶格麗伊甸奇蹟花園珠寶展即將登台，英國女星Emily Blunt日前佩戴該系列Magnificent Nature頂級紅寶石項鍊走紅毯。（BVLGARI提供）
寶格麗伊甸奇蹟花園珠寶展即將登台，英國女星Emily Blunt日前佩戴該系列Magnificent Nature頂級紅寶石項鍊走紅毯。（BVLGARI提供）

Emily Blunt日前出席美國演員工會獎頒獎典禮，身穿一襲Oscar de la Renta高級訂製禮服走紅毯，禮服上精繡精緻唯美的花朵，並佩戴了寶格麗伊甸奇蹟花園系列Magnificent Nature頂級紅寶石與鑽石項鍊，十分唯美浪漫，充滿春天的氣息。

寶格麗Eden the Garden of Wonders系列Fire of Eden頂級紅寶石項鍊。（BVLGARI提供）
寶格麗Eden the Garden of Wonders系列Fire of Eden頂級紅寶石項鍊。（BVLGARI提供）

寶格麗伊甸奇蹟花園展將自14日展至18日止，採預約鑑賞制，展出三個珠寶系列，包括以壯麗自然美景為靈感的Magnificent Nature系列、充滿豐沛活力熱情揮灑色彩的Blossoming Colors系列，以及勾勒義式浪漫情懷與甜美歡愉氣息的Joyful Wonders系列，另有多款傳遞「時間即珠寶」品牌精神的珠寶腕表作品。

寶格麗Eden the Garden of Wonders系列Colors in Feast頂級彩寶項鍊。（BVLGARI提供）
寶格麗Eden the Garden of Wonders系列Colors in Feast頂級彩寶項鍊。（BVLGARI提供）
寶格麗Eden the Garden of Wonders系列Sapphire Fantasy彩寶項鍊。（BVLGARI提供）
寶格麗Eden the Garden of Wonders系列Sapphire Fantasy彩寶項鍊。（BVLGARI提供）
寶格麗Divas’ Dream Mosaic粉紅剛玉珠寶表。（BVLGARI提供）
寶格麗Divas’ Dream Mosaic粉紅剛玉珠寶表。（BVLGARI提供）

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