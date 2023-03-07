寶格麗（BVLGARI）珠寶展向來是台灣時尚圈的年度盛事，今年全新登場的寶格麗伊甸奇蹟花園珠寶展（Bulgari Eden The Garden of Wonders）即將3月14日白色情人節登台，以華麗繽紛的彩色寶石勾勒春天的花園，充滿繁花似錦的歡愉與生命力，日前英國女星Emily Blunt以一襲紅色花朵刺繡禮服搭配該系列珠寶走紅毯，為該系列珠寶下了最佳註解。

寶格麗伊甸奇蹟花園珠寶展即將登台，英國女星Emily Blunt日前佩戴該系列Magnificent Nature頂級紅寶石項鍊走紅毯。（BVLGARI提供）

Emily Blunt日前出席美國演員工會獎頒獎典禮，身穿一襲Oscar de la Renta高級訂製禮服走紅毯，禮服上精繡精緻唯美的花朵，並佩戴了寶格麗伊甸奇蹟花園系列Magnificent Nature頂級紅寶石與鑽石項鍊，十分唯美浪漫，充滿春天的氣息。

寶格麗Eden the Garden of Wonders系列Fire of Eden頂級紅寶石項鍊。（BVLGARI提供）

寶格麗伊甸奇蹟花園展將自14日展至18日止，採預約鑑賞制，展出三個珠寶系列，包括以壯麗自然美景為靈感的Magnificent Nature系列、充滿豐沛活力熱情揮灑色彩的Blossoming Colors系列，以及勾勒義式浪漫情懷與甜美歡愉氣息的Joyful Wonders系列，另有多款傳遞「時間即珠寶」品牌精神的珠寶腕表作品。

寶格麗Eden the Garden of Wonders系列Colors in Feast頂級彩寶項鍊。（BVLGARI提供）

寶格麗Eden the Garden of Wonders系列Sapphire Fantasy彩寶項鍊。（BVLGARI提供）