32歲陳小姐婚後積極備孕1年始終未有好消息，透過孕前檢查，才發現體內泌乳素過高導致不孕，經過治療，終於自然懷孕。醫師指出，婚後孕前檢查協助民眾了解身體狀況，只要適時治療，便能降低懷孕風險。北市衛生局提醒，只要夫妻一方設籍台北市，即享有婚後孕前檢查及唐氏症篩檢補助，完成指定項目，可集點兌換100元悠遊卡加值金，並有機會抽中1000元超商禮券。

台北醫學大學附設醫院婦產部產科主治醫師區慶建表示，32歲林小姐在親友建議下前來醫院做孕前檢查，才發現甲狀腺功能低下，導致體內泌乳素過高，影響排卵功能導致不孕。幸好經過3個月藥物治療，林小姐順利自然懷孕。

他也分享，另一名34歲陳小姐擔憂懷孕併發子癲前症，先行做孕前檢查，意外發現血糖過高，經過1年健康飲食、規律運動及體重管理，成功瘦下5公斤，血糖因而獲得控制。

區慶建補充，陳小姐備孕前1個月，則每日服用600微克葉酸錠，降低胎兒先天性神經管缺陷、出生體重過輕等風險，不久自然受孕成功。懷孕12周開始每日服用低劑量阿司匹林，預防常見懷孕併發症發生，順利自然生產，母嬰均安。

他強調，婚後孕前檢查有助民眾提早發現問題並接受治療，在最好的狀態下懷孕。舉例來說，透過檢查，民眾可預先施打孕前應接種疫苗、使用適合孕婦的藥物、了解懷孕常見併發症等做好準備，患有慢性病的民眾，則能藉此控制身體狀況備孕。

現在懷孕的媽媽，可以接受14次免費產檢，並獲得遺傳性疾病高危險群孕婦產前遺傳診斷檢查、新生兒先天性代謝疾病篩檢服務補助，設籍在台北市的民眾，則可再接受婚後孕前健康檢查與孕婦唐氏症篩檢補助。

衛生局補充，夫妻同時前往60家特約醫療院所接受婚後孕前健康檢查，可獲最高2250元補助；設籍在北市的孕婦懷孕9至20周，則可接受1次「唐氏症篩檢」。

另懷孕9至13周孕婦，可獲每胎2200元的血清檢驗及胎兒後頸部透明區超音波檢測2200元補助，15至20周孕婦獲1000元甲型胎兒蛋白（AFP）及β人類絨毛膜促性腺激素（β-hCG）2指標血清檢驗。

衛生局提醒，符合補助條件的市民只要完成婚後孕前健康檢、孕婦唐氏症篩檢及孕婦優生保健產前遺傳診斷羊膜穿刺檢查，加入台北通後可集點兌換100元悠遊卡加值金。若在31日前至台北市特約醫療機構完成婚後孕前健康檢查」或孕婦唐氏症篩檢，即可享有1000元超商禮券抽獎機會。