瑞銀首席中國經濟學家汪濤在電話會議上表示，中國今年GDP增長主要依靠經濟重啟後消費正常化，以及房地產站穩回升拉動，基建投資會較去年弱，預計全年增幅放緩至6％左右，同時出口壓力很大，因此大陸政府訂下GDP為5％是務實的目標。

香港《信報》報導，對於瑞銀將今年中國GDP增長上調至5.4％，汪濤表示，主要是首季GDP年增3％，而第二季增幅達到7.5％至8％，因去年第二季基數低、經濟重啟政策發力，加上房地產也在春季迎來反彈，因此第二季經濟達到最高點。第三、四季復甦還在繼續，但增速會放緩。

汪濤指出，預計大陸今年降準50個點子（0.5個百分點），今年人行將更多利用再貸款和其它貨幣工具確保流動性充裕，不會降低中期借貸便利（MLF）或逆回購利率，但可能會推動銀行降低實際利率，引導貸款市場報價利率（LPR）小幅降低10個點子（0.1個百分點），為進一步下調房貸利率提供一定空間。

汪濤又稱，近期30個大中城市房地產銷售已反彈至接近2019年農曆年同期水平，表明房地產銷售觸底反彈可能早於預期。