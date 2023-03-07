一段感情能否長久，溝通是關鍵因素，特別在雙方意見不合時，如有良好的溝通不僅可化解歧異，還可以讓感情更甜蜜，但《星座好朋友》運勢專欄分享有4個日星座特別難溝通，其中第一名的摩羯座一旦決定任何事物，另一半就無法改變他們想法，直到自己碰到苦頭後才會知道這條路行不通。

▍第四名：獅子座

獅子座的自尊心強，特別是在兩個人有爭執的情況下，可說是軟硬都不吃，也許很多人覺得，獅子座是比較可以聽得進柔性的勸導，但在生氣時，他們大部分都是「有接收到」，可是實際上接收到多少根本不知道，如要獅子座聽你的意見，除非先做面子給他，這樣才可能把對方的意見聽進去。

▍第三名：水瓶座

水瓶座看似很好溝通，其實他們有著很莫名的堅持，跟他們相處久了就會發現，他們會用裝死的態度，去面對不想處理的問題，這時跟他們溝通其實需要用一些方法，就是不要去強調自己的想法或事情，且任何事情說一次就好，要不然他們會爆炸搞消失。

▍第二名：天蠍座

天蠍座是很在意「態度」的人，應該說他們都喜歡高高在上的狀態，只是不承認而已，天蠍座不喜歡被教訓的那種態度，覺得只有自己的父母，才能和他們這樣說話，所以不太能接受被情人「教育」，一旦對方的勸說讓他們有一絲不開心，就會直接聽不下去。

▍第一名：摩羯座

摩羯座思想是很全面的，但個性就是超級「硬」，談了戀愛依然如此，一旦決定要做什麼事情時，是誰也改變不了他們，而當對方想要去說服時，也會發現他們早有一套想法和計畫，且非常完善，所以當溝通無效時，最好的方式就是無視他們，讓他們做想做的事情，只有自己碰到苦頭了，才會知道這條路不能走。