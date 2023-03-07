雞蛋供應吃緊，「台北市重要民生物資庫存燈號」也亮起紅黃燈，北市產發局表示，蛋價受氣候及疫病影響上漲，已二度函請農委會採取相關措施，增加北市蛋品供應量，並稽查物價，避免不肖業者趁機哄抬價格。

產發局表示，為因應物價波動，北市府於2021年11月成立跨局處物價因應小組，執行「日常物價監控」及「物價異常因應」機制，並每季召開會議，一旦查獲不合理漲價或不法囤積廠商業者，會依法移送公平會或檢調單位查處。

產發局也說，近來雞蛋價格持續上漲以及供貨量不足，是受氣候及疫病影響，造成雞隻育成及產蛋率下降，但因民生需求未減，導致供給缺口持續加大，去年2月10日、今年3月2日二度函請農委會採取相關措施，增加北市蛋品供應量，北市也會落實物價稽查，避免不肖業者趁機哄抬價格。

市場處表示，平時會針對17個公有零售市場訪價，除了雞蛋也訪查高麗菜、白菜等價格，每月至少訪查一次，目前雞蛋批發價2月平均為一斤53.25元，確有上漲1.5元，後續會持續監控價格。

針對雞蛋缺口，北市有何作為，產發局表示，雞蛋自去年初起就有供給缺口問題，去年2月由於農委會實施補貼措施，讓蛋價緩漲，後在去年5月雞蛋需求淡季時，中央政府有再做供銷調配檢討。

至於今年遲至3月2日才發函農委會一事，產發局說明，北市府一直都有密切追蹤雞蛋價量，也定期與中央保持聯繫，只是近期因未有較新的文件，因此3月2日才再次發文中央。

為使民眾了解7大民生物資供應情形，北市建立「台北市重要民生物資庫存燈號」，產發局指出，部分民眾反應無法於手機觀察台北市重要民生物資庫存量燈號，目前燈號已可正常顯示，歡迎民眾上網查詢。