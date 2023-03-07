有媒體報導指出，國民黨於南投補選中失利後，黨中央考慮未來人選提名時將適度納入候選人「戰力值」，民調不再是唯一考量。爭取立委提名的台北市議員徐巧芯稍早也列出5項配合黨中央的策略，並表示「現在的選戰不打熱戰就是自取滅亡」。
徐巧芯說，現在的選戰不打熱戰就是自取滅亡，很開心黨中央看到戰力對於選戰的重要性，雖不知屆時怎麼具體納入，但她已經想好5項配合黨中央的策略。首先，持續透過直播等新媒體渠道，揭露民進黨執政問題；第二，黨中央或其他候選人有需要，會義務協助空戰。
此外，針對未來投入艱困選區的新人，徐巧芯會主動尋求連線，一起團體作戰，不分你我；未來也會提出新一代的人才培育計畫，領導下個世代繼續向上發展。最後，她強調，願意配合黨中央接受「紅軍模式」的靈魂拷問。
「不知道大家覺得我的戰力值大概是幾分？」徐巧芯說，自己甚至可以值夜班監督，不睡覺盯緊綠營側翼。
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