生活智慧王！一名女網友分享，在好市多買大罐鮮奶喝完以後，把塑膠罐洗乾淨，稍做切割就變成了實用的炒菜配料罐，可以用來裝蔥薑蒜，放到冷凍庫裡面保存，相當方便，吸引5千多人朝聖，不少人大讚原PO好厲害，簡直是物盡其用的大師。

一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，最近在好市多買了2大罐鮮奶，喝完後洗乾淨再利用，將塑膠空罐稍做剪裁以後，就變成超實用的炒菜配料桶，剛好可以放在家裡冰箱門上面。

好市多鮮奶喝完以後，把瓶子洗乾淨切割，就變成了實用的炒菜配料罐。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

女網友表示，家裡冰箱冷凍那一層的門上，她都用來放一些常用的炒菜配料，像是蔥薑蒜等，以免東西放在冷藏太久，會爛掉就浪費了。從照片中可見，原PO的冰箱超極整齊，自製的配料罐實用又好看。

貼文引起網友討論，「也太療癒了吧」、「生活智慧王」、「好厲害超整齊」、「原PO超有才的」、「這比那些保鮮袋的業配好太多了」、「妳的湯匙還是用麥當勞冰炫風的，肯定是正牌智慧王，不是業配」、「這分享太棒了，環保美觀又省錢，立馬儲存」、「好有巧思！物盡其用好賢惠！」