一名男網友表示，每次和朋友聚會吃蛋糕，蛋糕被切得很醜讓他沒食慾，直到朋友的母親告訴他，切蛋糕前用60至80度的熱水熱刀，才會切出漂亮的蛋糕，讓他直呼「長知識了，活到現在才知道」，將其PO上網後，也有人分享其他方法，「切完一片擦一下刀子，再切下一片，也能切出完美的蛋糕」。

原PO昨（6）日於論壇《Dcard》指出，不論生日或朋友聚會，漂亮的蛋糕切到每個人手中，常糊成一團讓他看了沒食慾。直到某次到朋友家作客，朋友母親拿出一條生乳捲招待他，切塊盛盤的蛋糕邊緣還是很順，完全沒有散掉。

原PO詢問得知，蛋糕要放在冷凍，這樣水分才不會流失，導致愈冰愈乾，切蛋糕的刀子則要先浸泡在60至80度的熱水中，再切蛋糕能減少摩擦力，確保蛋糕不會被刀擠壓或變形，如此一來就能吃到完美漂亮的蛋糕。他說「活到現在才知道切蛋糕前要先『熱刀』，蛋糕才不會散掉，真的長知識了。」

貼文曝光，網友紛紛留言，「原來切個蛋糕還有這麼多學問，真是學到了」、「想要切出漂亮的蛋糕，就要切完一片擦一下刀子，再切下一片」、「到底誰會這麼麻煩的切蛋糕」、「生乳捲根本不用這樣切」。

也有人說，「每種蛋糕的切法不太一樣， 有些適合用熱刀切，但也有蛋糕適合用鋸齒麵包刀慢慢切，而且不是每種蛋糕都適合冷凍保存，像有新鮮水果或動物鮮奶油的蛋糕，冷凍後退冰反而會出水」、「冷凍蛋糕才需要熱刀，一般蛋糕是不用的」。