現代人因為生活型態改變，再加上工作忙碌，常常剛吃飽就坐著或躺著不動。營養師高敏敏指出，這樣容易對身體造成傷害，並遭4種現代人常見的「富貴病」纏身，包含胃食道逆流、便祕、體脂肪增加和腸胃消化不好，建議要多吃高纖蔬菜和水果搭配運動，才能幫助改善。

高敏敏在臉書粉專發文指出，現代人經常吃飽了就久坐不動，甚至是直接躺下，這樣很容易讓身體出狀況，讓「富貴病」上身，並列出現代人最常見的4種富貴病。

▎胃食道逆流

吃太飽、胃過脹，若飯後躺下，容易讓胃酸逆流。

▎便祕

常呆坐不動，會減弱消化道蠕動，容易便祕。

▎體脂肪增加

吃太多、動太少，導致體脂率增加，容易有肥胖及代謝疾病風險。

▎腸胃消化不好

消化道過勞，容易肚脹、腹痛、腸胃炎、消化不良，常覺得腹部堵堵漲漲。

高敏敏表示，其實不管是哪種富貴病，都建議可以吃高纖食物再搭配多運動，清理一下消化道，不過不同的蔬菜水果，膳食纖維的含量也會不一樣，所以如何選擇就很重要。她也列出膳食纖維含量最高的蔬菜和水果，其中蔬菜的冠軍為紫蘇，每100g就含有8.8g，水果的冠軍則是黑棗，每100g含有10.8g。

高敏敏提到，衛福部建議，成人每日膳食纖維攝取量大約為20~38g，但根據國民營養調查結果，發現大多人都沒有攝取足夠的纖維，甚至連一半都不到。所以如果想多補充膳食纖維，可以以高纖蔬菜、水果為主，且每餐蔬菜都至少選擇2種顏色，因為這樣除了補充纖維，還能攝取到不同植化素；蔬菜以外，平時也可以從水果或富含纖維的澱粉類攝取，有足夠的纖維，就能幫排便順暢。

如果吃了很多高纖蔬果還是便祕，可能就是以下4種原因。

●水分不足：建議多喝水，每天至少2000cc幫助順暢。

●粗雜糧攝取不足：粗雜糧除了纖維還有有礦物質鎂 讓腸道放鬆。

●沒攝取好油：好油可以幫助糞便柔軟平滑

●沒補充好菌：好腸道絕對少不了好菌的幫助，可以每天吃優酪乳、優格，補好菌同時也能補充鈣質。