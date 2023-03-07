苗栗地檢署與新竹執行分署執行紅富海扣案財物第5波拍賣會，7日登場。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗地檢署與新竹執行分署執行紅富海扣案財物第5波拍賣會，7日上午登場。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗地檢署與新竹執行分署執行紅富海扣案財物第5波拍賣會，7日上午登場。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗地檢署與新竹執行分署執行紅富海扣案財物第5波拍賣會，7日上午登場。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗地檢署查辦紅富海非法吸金案，7日上午舉行第5波拍賣，由執行署新竹分署負責拍賣作業，共拍賣85件古董玉石、精品及名錶，吸引許多民眾到場競標，結果85件拍品全部拍出，拍價總額達450萬餘元，創下新竹執行分署執行紅富海扣案物品拍賣，第2次全部拍出的紀錄。

為將紅富海吸金案件扣案有價物品變價拍賣償付被害人，苗栗地檢署囑託新竹執行分署進行動產與不動產拍賣事宜，7日上午九點半在苗栗地檢署舉行第5波的「琉金歲月‧石來運轉」拍賣會，展示85項精品、名錶以及精美藝品，吸引許多民眾到場競標，氣氛熱烈。全場85項拍賣品在此起彼落的競價中均順利拍定，總變價金額達450萬8400元，款項都作為未來償付被害人使用。

為了擴大民眾參與競價意願，苗栗地檢署特別邀請檢察長陳松吉與行政執行署長林慶宗分別擔任本日拍賣會第1項與最後1項拍賣品的拍賣官。陳松吉拍賣的品項是勞力士手錶，在激烈競價後以76萬5千元拍定。林慶宗拍賣的品項為「財寶薈萃」石雕，買氣不減地也以40萬元落搥拍定。本系列紅富海動產拍賣會結合地檢署與行政執行署的專業，彼此相互分工，讓民眾買的開心，同時也從公益角度讓被害人填補犯罪所生損害，在司法程序中達成多贏的效益。