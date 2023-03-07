花蓮縣長徐榛蔚說，這次東京食品展，充分展現花蓮農特產特色。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

「東京國際食品展」今天在日本東京 Tokyo Big Sight 場舉行，花蓮縣長徐榛蔚與4位女縣市長共同行銷地方農特產，徐榛蔚在現場用日語喊出「花蓮好物、前進花蓮」，向國際農產採購者招手，為花蓮農友拚經濟、創造價值。

東京食品展是世界3大食品展之一，各國都相當重視該食品展出盛事，今年有2500家廠商參展、3130個攤位，其中台灣就有136家廠商展出，參展縣市有9個縣市，由各縣市首長率業者進軍參展，規模龐大創下台灣歷年參展的新紀錄，僅次於義大利成為第2大海外參展國。

包括台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善以及嘉義市長黃敏惠與徐榛蔚、立委傅崐萁等一起行銷地方優質農產，熱烈氣勢表現出「女力出擊，向東京、國際展現台灣優質好物」。

徐榛蔚感謝外貿協會多年來對於地方政府農業，以及各項農特產品做線上平台整合行銷，而近年花蓮縣是全台有機耕種面積最大縣市，今年展出的花蓮好物都是有機的，其中更有剛獲得比利時ITQI最佳食油風味獎的花蓮苦茶油，就是要把花蓮的山珍海味都帶來東京國際食品展，讓世界認識花蓮、認識台灣！

徐榛蔚說，花蓮作為全國最大有機產地及發源地，這次展覽展現出花蓮特色、山珍海味，從天上、地上、到水裡等優質農漁特產，參展的花蓮好物包含花蓮縣富里鄉農會「旦茶六十」禮盒、花蓮淺草堂農場「有機山苦瓜」、樂弟有機（銀川）「有機米麵條」、洄遊吧Fish Bar「鰹魚鬆」、新味醬油食品工廠「有機醬油」、以及蜂之鄉「蜂蜜產品」，皆是品質優良、安全有保障的優質農特產品。希望藉東京國際食品展將花蓮好物端上國際舞台。