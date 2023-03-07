不少人習慣每天喝1至2杯咖啡，咖啡口味的選擇也很重要，小心不知不覺就變成身上肥肉。營養師程涵宇指出，摩卡咖啡熱量是黑咖啡的62倍，每天喝，熱量一直往上堆疊，以一天喝2杯計算，一個月下來就會變胖4.7公斤。如果找不到變胖的原因，試著將咖啡口味調整為黑咖啡，長期下來成功減重機率就會大增。

程涵宇指出，很多人為了減脂、減重，將飲食劇烈改變，從原本一天吃5餐，突然變成一天吃1餐。她提醒，這種減肥方法，失敗機率極高。

程涵宇建議，可以從日常生活中的飲食來「無痛微調」，例如每天會喝的咖啡。她列出各咖啡口味熱量，若一天喝2杯摩卡，一周喝下8060大卡，一個月就有35695大卡（胖4.7公斤）；一天喝2杯焦糖瑪奇朵，一周喝下4810大卡，一個月也有21302大卡（胖2.8公斤）；一天喝2杯拿鐵，一周喝下1180大卡，一個月5226大卡（胖0.7公斤）；一天喝2杯黑咖啡，一周僅130大卡，一個月也只有576大卡，體重幾乎不會有變化。

程涵宇表示，平常就是喝摩卡、焦糖瑪奇朵的人，只要微微調整，立刻就可以看到效果。她建議大家選擇喝熱量最低的黑咖啡或無糖拿鐵，一樣可以獲得心靈上的滿足。而且30年的長期研究更發現，黑咖啡能降低心臟病、第二型糖尿病風險，還能夠幫助抗憂鬱、降低胰島素阻抗以及身體的發炎反應，更能促進代謝，減少體脂肪。