108課綱原本是要進行高中生數學分流，但近兩年的大學學測卻發現，同時考數A及數B的考生人數大幅增加。全國教師工會總聯合會今天呼籲教育部應檢討108數學領綱不合理之處，及大學科系參採科目之必要性，勿扼殺108課綱原先給予學生多元探究的彈性。

依大考中心日前公布的學測各項統計資料，同時選考數A、數B的人數，由111學年的6萬0770人（52.19％）大幅增加至112學年的7萬2104人（60.82％），增加超過8個百分點；六科全考的比例，由111學年的3萬8657人（33.20％），大幅上升至112學年度的4萬7166人（39.79％），增加超過6個百分點。

全教總指出，這兩種數據比例的大幅增加，顯示108課綱實施後，學生考科的負擔並沒有減少，反而因為數學由1科變2科，而使學生（特別是社會組傾向的學生）必須選考比過去更重的數學份量。即便考生性向明確，但在為求「最大志願選填數」的人性下，也只能低頭同時選考數A、數B。

全教總指出，108課綱下的數學版本是集合概念：數A、數B各自有其特有的單元，造成學生無論選擇哪個版本，都必須另行花時間補足另一版本的內容，以利應付不同版本的考試。在大學各群參採數學版本不一，未來學生被迫兩者都選擇的情況只會越來越嚴重。

全教總認為，數B版本被邊緣化，是可預見的未來。現行數學領綱中，學生依規定選讀完數B後，若要銜接數乙，需於高二升高三的暑假自學40至60小時的線上課程；數A則可直接銜接。

原先在108課綱數學分流的設計中，數A是給理工組學生學習，數B則是給法政文史哲群等學習，但學完數B後還要額外上銜接課程的情況下，恐怕多數學生都寧可先修數A，再利用課餘時間或在外補習數B特有單元。

全教總指出，這與108數學領綱當初強調分流的理想：「不同程度的學生可以確實學到他們所需要的數學，但不必強迫數學需求少的學生硬要修習過多數學」，顯然背道而馳。