王品集團1993年於台中文心路成立「王品牛排」首家門市，30年來已發展為兩岸合計32個品牌、逾400家門市的連鎖餐飲集團。為邁向下一個階段，集團保留標誌性的紅色，將菜色、店裝及制服等方面推陳出新，希望提供「經典與創新」間的全新氣象。

侯鵬蓉表示，「王品牛排」目前全台11家，去年第四季展開改裝調整，中山北店為首家新店裝門市。相較先前採取結合當地調性的一店一風格，新店裝聚焦王品的經典優雅、秘境氛圍風格，包括制服及餐點都有一系列因應調整。

侯鵬蓉表示，「王品牛排」品牌去年台灣營收近7億元，目前7成為熟客、年齡層落於30～50歲。展望後市，「王品牛排」規畫維持既有門市規模，聚焦提升顧客體驗氛圍，盼為品牌帶進新客，將客群年齡層進一步延伸至25～50歲，平均客單價維持1600元水準。

在完成首家門市中山北店改裝後，侯鵬蓉表示，「王品牛排」目前台北南京東店正進行改裝、桃園中壢店規畫搬遷，今年規畫共完成4家門市改裝調整，目標今年品牌營收目標優於去年，預計3年完成所有門市改裝調整。

王品精緻餐飲事業群目前包括「王品牛排」、「西堤牛排」、「夏慕尼」、「THE WANG」、「hot 7」、「阪前」及即將推出的新品牌，去年營收約30多億元。侯鵬蓉表示，事業群今年規畫新展6～7家，以阪前及新品牌為主，其中阪前預計新展3家，目標今年營收優於去年。