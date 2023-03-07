台中一名50歲男子前年摸到右邊頸部有腫塊，拖了3個月腫塊愈變愈大加上出現單側耳鳴才去就醫，一檢查就是鼻咽癌四期，幸無遠端轉移，經放療及化療治療2個月，如今追蹤一年癌症都未復發；唯醫師指出，一期鼻咽癌只需化療，5年存活率達90％，而惡化到4期則需加上化療，5年存活率降到50％到60％，早期發現早期治療仍是王道。

台中林新醫院放射腫瘤科主任李芃逸指出，患者50歲江先生在超商工作，經常日夜顛倒或超時加班，前年底便隱約感到脖子似乎有突出的硬塊，拖至去年二月因腫塊逐漸變大才到耳鼻喉科求診，經詳細問診及檢查，高度懷疑頸部腫塊為轉移的淋巴結，經病理切片及影像檢查確診罹患鼻咽癌四期。

台中林新醫院放射腫瘤科主任李芃逸指出，50歲江先生到院治療時右側淋巴結已腫起如滷蛋大小，從影像檢查，鼻咽部有一長徑達6公分的陰影。（馮惠宜攝）

幸正子攝影顯示雖無遠端臟器轉移，但腫瘤已遍佈雙側頸部淋巴，長徑達6公分，經醫師建議採化療以及放療，兩個月的療程完成後，腫塊消失，而耳塞、耳鳴症狀也消失，治療相當順利，至今治療完成已將屆滿一年，追蹤檢查顯示腫瘤已完全消除，亦無復發。

李芃逸說，鼻咽癌常見於亞洲國家，台灣是盛行率較高地區之一，目前台灣一年約新增1500位鼻咽癌患者，600多人因此死亡。成因至今不明，有家族史與人類疱疹病毒第四型（又稱愛潑斯坦-巴爾病毒或EB病毒）感染者為高危險群。患者大多在50-60歲的壯年期，男性的罹病及死亡率為女性的3-4倍。

李芃逸強調，鼻咽癌初期症狀以頸部腫塊最常見，但此類腫塊通常不會疼痛，若未留意至腫塊變多變大才就醫，恐延誤診斷之黃金期。他也建議只要頭頸部摸到腫塊，兩周未消失，都要到醫院進一步檢查，以早期發現、早期治療。

李芃逸說，鼻咽癌治療以放射線療法為主，有機會達到完全根治，第二期以上的患者，則還需要同時搭配化學治療。治療過程中會經歷口乾、味覺改變等副作用，但整個療程約1-2個月結束後可望恢復。