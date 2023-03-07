藍營討論2024大選提名作業 朱立倫喊「無私無我」：總教練一定推最強人選

南投立委補選有民進黨蔡培慧勝出，國民黨自九合一以來的四連勝夢碎，後續啟動2024提名，對於何時確定2024總統提名作業，國民黨主席朱立倫強調，明起中常會就會開始討論2024大選相關提名作業，而被問到這次所擔任的角色，朱強調，他一定無私無我，沒有任何個人的考量，作為總教練就是要提出最強最好的候選人。

對於南投補選失利，朱立倫表示，他對南投這次補選失利感到抱歉，作為黨主席要負完全的責任，不管是輔選不利或中間過程有任何錯誤，都是他要深刻反省、檢討，請大家不要在把矛頭指向任何一位其他黨內同志。

朱立倫指出，這些來幫忙的縣市長和黨內同志都很辛苦，他都一一表達最大的感謝，「所有責任都我負，這是我應該承擔的」，希望接下來面對2024，國民黨一定要團結，一定要推出最好、最強的候選人。

朱立倫說，新北市長侯友宜在先前就有輔選，選前之夜也有錄影，通通都表達最大感謝，事後他有對侯市長，不管是透過電話還是當面都有表達感謝。針對他對於侯友宜未出席選前之夜，兩人之間有些不太開心，朱立倫僅稱「謠言止於智者」。

對於提名作業是否除了民調外還會考慮戰力值，朱立倫強調，明天中常會就會開始討論立委和總統提名作業，國民黨會積極進行，大家團結一致按照腳步走；針對總統候選人是否採徵召？朱僅說，明天中常會就會開始討論2024相關議題，各地方黨部相關作業都已經開始相關準備。

至於在2024將擔任總教練還是選手？朱立倫強調，他一定是無私無我，一定不會有任何個人考量，他就是希望國民黨好，而作為總教練一定要推出最強、最好的候選人。

國民黨智庫執行長柯志恩也說，朱立倫會找到適當的候選人，目前已開始展開協調作業，若黨內可以得到一個共識，徵召會是一個相當不錯方式。她認為，依照過去國民黨體質，若要推出最強候選人，以勝選作為最大的一個考量，「徵召比起初選的嫌隙會來的少很多」。