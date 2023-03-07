28歲香港名媛蔡天鳳上月傳出遭鄺姓前夫一家設局殺害烹屍，其中鄺姓前公公更是被警方列為主嫌，蔡天鳳的母親「五姐」張燕花據港媒報導，昨(6日)正式對殺女仇人開第一槍，入稟高等法院要求鄺姓前公公不得私下出售蔡天鳳生前買給他的豪宅，也不得轉讓，疑擔心被羈押中的鄺姓前公公私下脫產。

蔡天鳳2016年便與譚仔雲南米線創辦人譚澤均之子Chris再婚，但與鄺姓前夫一家仍有聯繫，不僅提供經濟上支援，請前大伯當司機，3年前更花了7280萬港幣（約2.8億）買進加多利山KADOORIA低層豪宅物業，並登記在鄺姓前公公名下，未料埋下殺機。

去年蔡天鳳提議賣掉豪宅換現金，並承諾會另外找地方安置鄺姓前夫一家，此舉卻讓鄺姓前公公對蔡天鳳反目成仇，甚至揚言要殺掉對方。上月底蔡天鳳坐著前大伯開的車本來要去接小孩，意外人間蒸發，蔡天鳳家人報警後，警方起初因前大伯的證詞被誤導，後來依搜索票闖進鄺家在大埔大美督龍尾村的租屋處發現蔡天鳳的遺體，還被分屍烹煮，手法之兇殘人神共憤。

據《香港01》報導，蔡天鳳的母親日前到案發現場替女兒招魂後，昨向高等法院入稟（意指：抗訴），要求法院禁止加多利山豪宅名義上的所有人，也就是蔡天鳳的鄺姓前公公，在未得到蔡母同意下禁止擅自出售、處置或轉讓物業，僅能以信託形式代蔡天鳳持有目前房產，並請法院頒令宣布蔡天鳳才是豪宅真正屋主，將豪宅的產權交還給蔡天鳳。