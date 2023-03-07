去年9、10月乾旱，加上今年1月下旬寒流，造成台中市硬質玉米受損(遲發性)，已達天然災害救助標準，行政院農業委員會6日公告辦理現金救助及低利貸款地區，每公頃救助2萬8000元。台中市政府農業局表示，市府另加碼補助復耕資材每公頃2500元，受災農民自即日起至16日可至農地所轄區公所申請。
農業局說明，農作物因寒流所引起的災情多有延遲顯現情形，台中市硬質玉米受去年9-10月乾旱及今年1月下旬寒流影響，普遍果穗短小及缺粒嚴重等。
農業局指出，農委會此次公告農業天然災害現金救助地區為全台中市，提醒受災損害率達20％以上農民，自7日起至16日止攜帶國民身分證及存款簿，向受災地區公所提出申請，申請人為土地所有權人，應附土地登記謄本，如申請人非土地所有權人，應附土地登記謄本，並附上委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書，逾期不受理。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。