台中市硬質玉米災損，16日前受理現金救助申請。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

去年9、10月乾旱，加上今年1月下旬寒流，造成台中市硬質玉米受損(遲發性)，已達天然災害救助標準，行政院農業委員會6日公告辦理現金救助及低利貸款地區，每公頃救助2萬8000元。台中市政府農業局表示，市府另加碼補助復耕資材每公頃2500元，受災農民自即日起至16日可至農地所轄區公所申請。

農業局說明，農作物因寒流所引起的災情多有延遲顯現情形，台中市硬質玉米受去年9-10月乾旱及今年1月下旬寒流影響，普遍果穗短小及缺粒嚴重等。

農業局指出，農委會此次公告農業天然災害現金救助地區為全台中市，提醒受災損害率達20％以上農民，自7日起至16日止攜帶國民身分證及存款簿，向受災地區公所提出申請，申請人為土地所有權人，應附土地登記謄本，如申請人非土地所有權人，應附土地登記謄本，並附上委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書，逾期不受理。