嘉義市黃敏惠與多位縣市首長在日本參加2023東京食品展台灣館開幕活動。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市黃敏惠與國民黨籍縣市長參加2023東京食品展，一同行銷台灣好物。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

疫後拚觀光及美食經濟，嘉義市黃敏惠率12家食品業者組成「嘉義隊」赴日參加「2023東京食品展」，7日開幕，黃敏惠推薦「嘉義好物」是用對待家人的心製作的好產品，業者積極與通路商洽談，希望爭取更多訂單，拓展海外商機。

2023東京食品展台灣館7日在東京Tokyo Big Sight（東京國際展覽中心） 盛大開幕，黃敏惠上台致詞時表示，嘉義市本著對待家人的情感，用心製作吃得健康、吃得安心的好產品，讓「嘉義好物」更是台灣好物，站上國際舞台，和全世界交朋友。

黃敏惠市長表示，嘉義館12家優質產業嘉義隊，要用最熱情的款待，跟大家分享嘉義好物，透過美食讓更多人加深對嘉義市、台灣的美好印象，嘉義市位於北回歸線上、也是國際知名景點阿里山的入口城市，擁有得天獨厚的地理環境及豐富的人文歷史，是觀光旅遊優選地。

黃敏惠認為面對國內外市場競爭激烈，要用獨特的城市魅力、積極開放的態度、互惠共好的作法，與各界合作將嘉義市推廣出去，因而此次特地約訪日本媒體、今年初曾訪嘉義市的神戶珈啡代表。

黃敏惠當場還與雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、彰化縣長王惠美共5位女力首長，一同為台灣農產品促銷。

黃敏惠還說，嘉義大學研發「嘉大台南2號米」多款品質優良好米，今年將與台東縣農民合作栽種，用嘉義的技術，加上台東的好山好水，推廣到全世界。

參展業者們說，這是疫情解封後，首次前進日本，很多業者第1次參與東京食品展，看到很多通路商買家來展場洽談合作細節，將用台灣好食材，爭取更多合作機會，傳遞台灣土地的溫暖感情。