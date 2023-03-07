桃園市八德擴大都市計畫人口大增，前市長鄭文燦2021年曾喊啟動仁德國小建校計畫，預計113學年度招生，豈料新市府上任才發現要重送規畫設計案，預計今年度成立仁德國小正式籌備處，第一階段規畫36班，力拚明年工程正式發包，招生要延後到116學年度。

「當時信誓旦旦說一定會在113學年度讓孩子入學，為什麼換人後就要延到116學年度？」民進黨議員呂林小鳳7日質詢指出，八擴地區人口激增，周邊八德國小已不敷使用，增班趨近飽和，鄭文燦2021年就喊啟動仁德國小建校計畫，地方引頸期盼仁德國小第1期16個班會在113學年度招生，豈料至今沒著落，落差太大。

「我接手時仁德國小連規畫設計都沒有！」教育局長劉仲成說，上任後才著手進行，整體規畫48班，預留人數上漲空間，預計本周報教育部，爭取中央補助設校經費，第一期會先以36班規模興建，順利的話明年可以發包施工，預估2027年完工開始招生，強調教育局會先支付規畫設計費加速進行。

「落差太大！」呂林小鳳說，八德國小入學人數逐年激增，112學年度畢業8班、新生16班450人，113學年度新生有17班、476人，114學年度達高峰有18班、497人，115學年度有16班461人，116學年度17班473人，仁德國小若要等到116學年度根本緩不濟急，尤其八擴地區不斷有新的建案推出，要求超前部署因應，不要讓就近入學淪為空話。

劉仲成說，八德國小老舊校舍改建後可以擴編到64班，加上總量管制1班可以從29人提高到32人，也會分流到鄰近的瑞豐、霄裡、僑愛等國小，強調今年會成立仁德國小正式籌備處，全力推動，不會影響學生受教權。