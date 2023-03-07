肺癌已連續10年以上為桃園市癌症死亡率第1名，市府衛生局自今年3月1日起，針對4類肺癌高風險因子的市民，提供免費肺部低劑量電腦斷層 （LDCT）檢查，市長張善政7日前往中壢長榮醫院視察，實地了解民眾接受肺癌篩檢情形，並對執行篩檢的一線醫事人員表達感謝之意。

衛生局說，肺癌已連續10年以上為桃園癌症死亡率第1位，110年桃園市共711人死於肺癌，目前第1期肺癌之5年存活率約9成，如果到第4期才就醫，5年存活率就僅剩1成。桃園市府3月1日起針對設籍桃園、40歲以上，具有菸品暴露、相關疾病史及家族史、職業暴露及空汙及油煙等4類肺癌高風險因子市民，提供免費肺部低劑量電腦斷層檢查，實施以來已有1480人申請，共260人完成篩檢預約。

桃園市長張善政赴中壢長榮醫院了解民眾接受肺癌篩檢之情形。(呂筱蟬攝)

張善政指出，鼓勵民眾早期肺癌篩檢是重要政策，透過這作法讓民眾對於自己健康更有掌握度，醫院篩檢過程是否便民也很重要，視察過後發現因為民眾事先登記，到了放射科掃QR code就能換衣服接受檢查十分方便，因為是低劑量也不會造成身體不適，呼籲符合資格民眾及早登記、及早檢查，為了自身健康，花個15分鐘很值得。

衛生局說，接下來還會引入AI輔助判讀系統，以智慧醫療提高肺癌早期偵測的品質，未來也提供醫療院所及學術單位做數據分析使用及促進AI產業發展。現場受檢民眾則說，擔任義消10年以上，健康被人關心的感覺很好，知道桃園市擴大肺癌篩檢的服務後，從申請、審查、預約到接受檢查，都用線上的方式，檢查前不用禁食、禁水，也不用擔心注射顯影劑，親身經歷後鼓勵符合資格的民眾，善用這個免費篩檢的服務。

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