巫金玲主任(右)致贈梧棲人口破六萬，後1名出生設籍新生兒幸運好禮。（台中市政府提供）

梧棲戶所主任巫金玲(右)致贈第6萬名設籍民眾幸運好禮。（台中市政府提供）

梧棲戶所慶祝3月突破6萬人，當月至戶所辦理結婚登記致贈好運(孕)袋。（台中市政府提供）

台中市梧棲區在海空雙港加持加上三民社會住宅等，多項公共建設、交通及社會福利挹注下，吸引人口大量遷入，全區人口數7日突破6萬大關，相較2010年縣市合併時人口數成長逾8％。民政局長吳世瑋說，梧棲區緊鄰台中科技及海線產業走廊，龐大就業機會帶動人口紅利，吸引建商大型造鎮計畫，讓港區發展迅速成為民眾移居強烈誘因。

吳世瑋指出，梧棲區是台中港所在地區內畫設台中港特定區，是全台唯一同時擁有海空雙港國際門戶優勢的重畫區，在港口加持下，另有經濟部加工出口區及商業區；港區內還有大型國營企業，如台電、中龍鋼鐵及中油，交通便利鄰近機場、高速公路及鐵路等。

近年來更有三井OUTLET大型商場進駐，加上鄰近大肚山黃金科技走廊、台中彰濱工業區、台中港離岸風電產業園區，與台中港科技產業園區等4大產業園區黃金廊道，加速市政與民間投資挹注區域一片看好，吸引大量新婚人口和就業人口「輕移民」。

吳世瑋表示，市府統計，2022年底梧棲區戶數近2萬戶人口約5.9萬人，人口密度每平方公里約3604人，是海線人口密度最高行政區。其中位處中港中學文教區大庄里為梧棲區最大里人口近萬人，重畫區頂寮里內有許多建設公司推動大型造鎮計畫，推案買氣將持續帶動人口遷入。

梧棲戶所主任巫金玲說，為歡慶梧棲區人口跨越6萬大關，特致贈第6萬名設籍民眾及前後1名出生設籍新生兒幸運好禮；3月份到所辦理出生登記及結婚遷入也會致贈「好運(孕)袋」；即日起至3月20日止，只要到梧棲戶所臉書粉絲專頁參加「尋找六萬小福星」留言按讚分享抽獎活動，即有機會得到宜居禮盒1份。

梧棲區今天第6萬名設籍民眾為自彰化遷入的施小姐。她表示，原為梧棲人嫁到彰化，因孩子就學考量覺得台中教育資源相對充足，便決定遷回梧棲區。巫金玲呼籲，建案增加易衍生設籍未居住情況；為正確戶籍資料並符合人籍合一原則，請民眾能落實依居住地設籍以符規定。