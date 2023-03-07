在市場各項不利因素的影響，市場氛圍持續保守，終端消費信心疲軟，資訊消費產品的二月營收為74億元，年下滑27%。而其餘產品則呈現成長態勢，商用加值、半導體均成長超過一成，通訊產品更大幅成長36%。
累計前兩個月合併總營收為541億元，其中商用加值產品的營收為156億元，年增3%，佔總營收的比重為29%；資訊消費產品的營收為178億元，年減22%，佔總營收的比重為33%；通訊產品的營收為28億元，與去年同期持平，佔總營收的比重為5%；半導體營收為179億元，年減7%，佔總營收的比重為33%。
聯強(2347)二月營收260.84億元，年減1.50%、月減7.13%，主要受到資訊消費產品表現疲弱拖累。前二月營收541.25億元，年減9.84%。
在市場各項不利因素的影響，市場氛圍持續保守，終端消費信心疲軟，資訊消費產品的二月營收為74億元，年下滑27%。而其餘產品則呈現成長態勢，商用加值、半導體均成長超過一成，通訊產品更大幅成長36%。
累計前兩個月合併總營收為541億元，其中商用加值產品的營收為156億元，年增3%，佔總營收的比重為29%；資訊消費產品的營收為178億元，年減22%，佔總營收的比重為33%；通訊產品的營收為28億元，與去年同期持平，佔總營收的比重為5%；半導體營收為179億元，年減7%，佔總營收的比重為33%。
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