在市場各項不利因素的影響，市場氛圍持續保守，終端消費信心疲軟，資訊消費產品的二月營收為74億元，年下滑27%。而其餘產品則呈現成長態勢，商用加值、半導體均成長超過一成，通訊產品更大幅成長36%。

累計前兩個月合併總營收為541億元，其中商用加值產品的營收為156億元，年增3%，佔總營收的比重為29%；資訊消費產品的營收為178億元，年減22%，佔總營收的比重為33%；通訊產品的營收為28億元，與去年同期持平，佔總營收的比重為5%；半導體營收為179億元，年減7%，佔總營收的比重為33%。