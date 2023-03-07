東洋自2020年導入由新一代製程技術生產的細胞流感疫苗、為國人提供多元選擇外，從2020年公費疫苗的55萬劑、2021年的89萬劑、2022年突破百萬、達113萬劑及亮眼的自費市場表現，都顯示民眾對新科技製程的細胞流感疫苗信賴度越來越高。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，年齡會影響免疫功能的表現，再加上高齡化已是全球趨勢，因此，美國、加拿大、歐盟等12國都已普遍使用佐劑流感疫苗，且佐劑流感疫苗也獲許多先進國家官方列入65歲以上成人應優先接種專用疫苗的推薦名單，希望藉進步的科技技術幫助民眾預防疾病、活得健康。

侯靜蘭說，東洋從投入疫苗領域以來，細胞流感疫苗連年獲疾管署肯定列為公費疫苗，市場反應也積極正面，台灣東洋更進一步布局產品線延伸策略，引進需求差異化的佐劑流感疫苗，希望藉提供多元的流感疫苗產品與第一線的醫師攜手合作，一起成為民眾健康的守護者。

台灣東洋除開展疫苗產品，研發生產具高技術障礙的微脂體、微球困難學名藥也是公司主要的優勢特點，旗下治療全身侵入性黴菌的微脂體兩性黴素學名藥Amphotericin B(Lipo-AB)，順利在上月陸續出貨到美國，後續也會布局歐洲、亞洲市場，推升整體營運成長。此外，台灣東洋近年更與歐、美、日等先進跨國藥廠合作，共同為全球醫病尋找多元解決方案，也逐步透過專業結盟共同爭取國際市場。