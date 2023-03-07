英國零售協會(BRC)表示，二月的連鎖商店的支出為年增5.2%，但表現仍低於2022年2月的年增6.7%。

BRC執行長Helen Dickinson表示，由於消費者擔心能源價格和稅務在四月的進一步上升，零售商面臨波動大的交易情況。

由於BRC的數據示沒有經過通膨調整，此意指著，銷售量的下跌應該更大。

儘管英國央行此前已暗示，通膨已經進入轉折點，但是英國消費者仍艱辛地應對超過10%的高通膨。

儘管最近有跡象顯示，英國的經濟前景出現起色，但是BRC表示，由於實際的消費支出下降，英國零售業的前景仍將具有挑戰性。

另一份來自巴克萊銀行(Barclays)的資料顯示，消費者二月在金融和信用卡上的支出為年增5.9%。

巴克萊表示，由於去年的新冠管制影響，加上在取消管制之後需求被釋放出來，從而出現了與去年同期的比較效應。

巴克萊主管Esme Harwood表示，由於受價格上漲和水果蔬菜短缺的衝擊，消費者改變了他們的食品雜貨購買習慣，2月的幾個品項的成長出現放慢。

Harwood說，最近水果蔬菜的短缺，迫使英國民眾改變他們在每周購商品時尋找替代商品，以精明的方式應付食品的高通膨。「本月流行的趨勢包括購買一般性的產品、到折扣商店購物，以及限制在復活節的支出。