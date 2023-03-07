2023世界棒球經典賽(WBC)A組首輪預賽將於明(8)日展開，中華隊第一戰將對上巴拿馬隊，身為30年資深棒球迷的立法委員洪孟楷今(7)日發出祭品文，發願中華隊在WBC每贏一場就發50份雞排，晉級複賽到日本東京就再加碼100份，希望集氣為中華隊加油。

洪孟楷表示，WBC世界棒球經典賽的A組初賽明天將在台中洲際棒球場登場，熱身賽表現非常好，但當然A組出賽的其他球隊也不是好惹，要延續勝利氣勢，除了天助自助，還要全體國人當最強應援。

他直言自己是身為30年棒球迷，所以就先拋磚引玉，「因為真的好想看中華隊贏球！集氣！發篇祭品文！」，只要中華隊贏一場比賽，就發50份雞排，能夠晉級東京再加碼100份，「讓我們看好球、大聲應援、守護主場、期待吃美味雞排！」。

洪孟楷也歡迎各界球迷響應，無論是加碼、或是勝利後來領雞排都歡迎，強調重點就是團結一心，期待中華隊能有好表現！

他說，這次10場熱身賽都表現很好，也調整步伐，把最佳陣容拿出來，穿上國家隊球衣的選手，我們就是義無反顧的支持；￼強大的啦啦隊以及在自己的主場，真的有信心可以過關斬將，想看到中華隊贏球，希望可以發滿300份雞排，「讓我能多發點雞排吧！」