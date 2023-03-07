調查顯示，2018～2020年間329檔期推案量約在5,000億元，不過2021年突破6,000億元，去年突破7,000億元，今年更出現逾8,000億元巨量，不過推案結構出現「住宅降溫、商辦大爆量」的變化，今年329檔期包括商辦、廠辦在內的新進場個案總銷合計逾2千多億元；反觀住宅市場扣除商用地產後案量僅剩6,400億元，和去年同期相比萎縮8％，熱度明顯退燒。

591指出，今年329檔期推案量能再創新高，除了受通膨及高房價影響，最主要原因在商商辦供給大爆發，尤其近幾年不少建商經營橫跨多領域，在鞏固住宅市場之餘，也開始佈局擁有長期收益、市場需求強勁的商用不動產，尤其威京集團京華城舊址重建、銷售面積達6.5萬坪、與「陶朱隱園」系出同門的商辦大案「京華廣場」總銷高達1,600億元，台北市中山區也有興富發和忠泰建設推出「國家企業廣場」、「忠泰世界廣場」等百億商辦案將公開銷售。

以各都會區來看，以台北、台南推案量增加幅度最高，新北、桃園、台中則有三成以上的衰退幅度。台北市在商辦推案爆出巨量下，329檔期推案量逾3,300億元、年增165%；台南市在精華地段東區指標案「浩瀚無極」、「巴克禮One Park」等推出，及南科周邊的永康、善化及新市湧現一波新案潮帶動下，329檔期推案量逾800億元、年增近五倍，推案量甚至超過桃園、新竹、高雄。

相較下，過去的推案熱區如新北新莊、淡水、三重，桃園青埔、小檜溪等地，隨買賣雙方價格認知落差過大，建案去化逐漸放緩，普遍僅有零星中小型個案公開。