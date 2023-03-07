研華指出，以區域別來看，2月營收日本市場表現最為突出，單月營收較去年同期成長35％，合計北亞市場年增25％。北美及歐洲市場則呈現個位數增長。

就事業群表現而言，嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）及物聯雲暨影像科技事業群（ICVG）表現最佳，分別較去年同期成長22％及63％。應用電腦事業群（ACG）及服務物聯網事業群（SIoT）則因去年值出貨旺季基期偏高，年對年呈雙位數衰退。

若以累計前兩月營收來看，研華區域別以日本及歐洲市場表現較為強勁，年對年分別增長36％及14％，北美市場為個位數增長。而中國、台灣及新興市場因客戶仍處於庫存調節期，年對年表現相對疲弱。

各事業群表現方面，以嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）、物聯雲暨影像科技事業群（ICVG）表現最為強勁，年對年分別成長17％及34％。而工業物聯網事業群（IIoT）及服務物聯網事業群（SIoT）則雙位數年減。