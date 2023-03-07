大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，社會觀念改變，女性受高等教育的比例大增，促進女性薪資水平上升，女性經濟獨立性越來越高，且結婚率走低，許多女性出社會後以買房為人生目標，近年女性購屋力不容小覷。 從聯徵中心資料顯示，女性購屋貸款占比48.07％，雖未過半，十年來略有成長，平均核貸成數72.36％，與十年前相比成長4.31個百分點，鑑估成數也增加2.39個百分點，來到98.11％，平均貸款利率下降0.33個百分點，雖然去年央行連續四季升息，女性平均貸款利率1.73％，跟十年前利率相比仍在相對低點，以貸款條件而言，比十年前理想許多，不過購買面積減少了2.43坪，相當於少買了一個小房間。 郎美囡表示，除了部分夫妻購屋也會選擇以妻為所有權人，基於少子化的影響，財產傳子不傳女的觀念日漸淡薄，父母對於女兒的資金支援也提高，不少父母在孩子出社會後就提供頭期款讓孩子買房，也讓女性成為一大主力。至於購買面積下降，一部分是房價高漲，影響買方購買力，總預算考量只能選擇較小的坪數，另一方面，有越來越多的不婚族及頂客族加，因此購買小坪數的比例也漸漸增加。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，金融機構評估貸款條件，除了房屋是因素外，貸款人本身的收入、信用狀況、存款等等條件是影響貸款成數及利率的主因，故若本身財務狀況佳，或符合銀行優惠專案身分者，還是能有好的貸款條件。